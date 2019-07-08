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07. 08. 2019

Началась встреча Зеленского с Эрдоганом в Анкаре

В Анкаре началась встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Трансляция официальной приветственной церемонии прибытия главы Украинского государства к президентскому дворцу лидера Турции происходила в социальной сети Facebook на странице Офиса президента Украины.

В частности, Зеленского встречал Эрдоган и почетный караул турецкого президента. Лидеры обоих государств пожали друг другу руки и послушали гимны обоих государств в исполнении почетного караула.

Затем они осмотрели почетный караул и Зеленский поздоровался с членами турецкого правительства. Затем начались переговоры за закрытыми дверями.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 7-8 августа совершит визит в Турцию.  В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Позже у Эрдогана сообщили, что он планирует обсуждать с Зеленским.

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Источник: korrespondent.net

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