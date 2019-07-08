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07. 08. 2019

Пакистан понизил уровень дипотношений с Индией

Пакистан отзывает посла из Индии, вышлет индийского посла из Исламабада и полностью запрещает двустороннюю торговлю. Такие решения принял Комитет национальной безопасности страны принять в ответ на действия властей Индии в штате Джамму-и-Кашмир, который Пакистан считает своей территорией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пакистана в среду, 7 августа.

Комитет нацбезопасности также постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией. О сложившейся ситуации Пакистан сообщил в ООН, в том числе в Совет Безопасности организации.

Кроме того, в День независимости 14 августа правительство пообещало выразить солидарность с жителями Кашмира, которые имеют право на самоопределение. День независимости Индии 15 августа будет отмечен как "черный день".

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Правительство страны перебрасывает тысячи военных в этот регион.

Как сообщалось, последняя перестрелка на границе в штате Кашмир произошла в конце июля. Тогда погибли один военный со стороны Индии и двое со стороны Пакистана.

Корреспондент.net разбирался, к чему может привести решение властей Индии отменить автономию штата Джамму и Кашмир.

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Источник: korrespondent.net

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