Макрон пообещал Зеленскому беседу с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 августа обсудит с президентом России Владимиром Путиным работу в "нормандском формате" для достижения конкретных результатов на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Республики заверил в полной мобилизации Франции для достижения конкретных результатов в краткосрочной перспективе в рамках "нормандского формата". Он сказал, что этот вопрос будет включен в повестку дня его переговоров с президентом Российской Федерации 19 августа", - говорится в сообщении.

Макрон также выразил свои соболезнования семьям четырех погибших украинских военных "и выразил свою солидарность с украинским народом".

Макрон примет Путина 19 августа во французском форте Брегансон, который с 1968 года является летней резиденцией президентов Франции.

Напомним, 7 августа на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ.

Как сообщалось, сегодня утром президент Владимир Зеленский позвонил Путину из-за смерти украинских военных. Также Зеленский провел переговоры по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном.

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Источник: korrespondent.net