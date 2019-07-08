Лента RSS
Подписаться на ленту
07 августа 2019, среда, 19:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
07. 08. 2019

Жители Волыни на День села пригласили стриптизера

На празднование Дня села Вишенки в Волынской области пригласили стриптизера. Об этом свидетельствует афиша мероприятия, опубликованная в соцсетях.

Жителей села ждут выступление духового оркестра, дуэта бандуристок, комика и шоу-балета. Гостей праздника будут угощать жареным кабаном и ухой.

Также запланирован розыгрыш лотереи и конкурсы. Завершать празднование будет шоу-программа от стриптизера Мистера Тико, который прибудет в полночь.

 соцсети
 

Напомним, в Болгарии учитель устроила стриптиз на выпускном. Учительница средней школы станцевала на сцене ночного заведения возле мужчины с голым торсом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.