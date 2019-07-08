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07. 08. 2019

В резиденции экс-президента Киргизии начался пожар

В резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева полыхает огонь, слышны стрельба и выстрелы, передает РИА Новости.

Огонь горит рядом с домом самого Атамбаева, в другой стороне резиденции, напротив штаба его сторонников. Туда переместилась и стрельба. Помимо одиночных выстрелов резиновыми пулями слышны автоматные очереди.

Отметим, в среду, 7 августа, вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. 

Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали экс-президента. Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. В результате стрельбы ранены 10 человек, в том числе и журналист.

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Источник: korrespondent.net

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