Завершено расследование по делу министра Насалика

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту внесения министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министра энергетики подозревают в том, что он не указал в декларации одолженный миллион долларов. Позже Насалику объявили подозрение.

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Источник: korrespondent.net