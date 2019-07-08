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07. 08. 2019

В Запорожской области на взятке задержали депутата горсовета

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках депутата одного из городских советов Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

"Оперативники спецслужбы установили, что депутат систематически требовал от директора местного рынка разные суммы неправомерной выгоды за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности", – говорится в сообщении.

Народного избранника задержали, когда он пришел за очередным "траншем" на сумму 17 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Депутату готовят подозрение.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области на взятке задержали депутата горсовета

Ранее стало известно, что депутата Одесского облсовета подозревают в миллионных хищениях. Его предприятие получило 20 млн гривен за работы по реконструкции соединительного канала Тилигульский лиман – Черное море, который проводились только на бумаге.

Также сообщалось, что на Киевщине правоохранители разоблачили группу должностных лиц, присвоивших более 70 млн гривен. Было проведено 17 обысков в Васильковской районной госадминистрации, в домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных фирмах.

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Источник: korrespondent.net

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