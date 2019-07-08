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07. 08. 2019

В Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции

Оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова. Об этом сообщил Андрей Мотовиловець, избранный народным депутатом по спискам партии Слуга народа, передает Радио Свобода.

Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловець заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".

Ранее сообщалось, что в Слуге народа назвали кандидатов в премьеры. В шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра попали Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.

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Источник: korrespondent.net

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