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07. 08. 2019

Заместитель главы ВККС подал в отставку

Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судов Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

"Да, 7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что главу квалификационной комиссии судей лишили полномочий. Окружной админсуд Киева запретил Сергею Козьякову выполнять полномочия председателя ВККС.

Как сообщалось, 14 мая судьи КСУ отказались рассматривать закон о люстрации, вместо этого они проголосовали о недоверии главе суда. В результате 14 мая Конституционный суд уволил главу Станислава Шевчука.

Новым главой КСУ была избрана Наталья Шаптала.

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Источник: korrespondent.net

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