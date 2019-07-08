Визит Зеленского в Турцию: первые договоренности

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, передает Интерфакс-Украина.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре в среду вечером.

Эрдоган также отметил, что в 2018г году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4млрд.

Президент Турции считает возможным добиться роста товарооборота до $10 млрд в год.

В свою очередь президент Зеленский, касаясь ЗСТ, отметил: "Надеюсь, что наши стороны как можно скорее смогут достичь компромисса в этом вопросе и подготовить все необходимые документы".

Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою сторону", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду в Анкаре.

Зеленский также пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты в Украине, включая и в восстановление инфраструктуры Донбасса.

"Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в среду вечером.

Зеленский также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины.

"Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести уже осенью в Мариуполе", - сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что до конца года в Киеве пройдет очередное, 8-е заседание украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня.

Как сообщалось, Владимир Зеленский 7-8 августа совершит визит в Турцию. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Позже у Эрдогана сообщили, что он планирует обсуждать с Зеленским.

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Источник: korrespondent.net