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07. 08. 2019

В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента


Начался второй штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают местные СМИ в среду, 7 августа.
 
Отмечается, что в Кой-Таше начались столкновения между представителями правоохранительных органов и мирными жителями. Сотрудники спецназа проводят наступательные действия. При этом около тысячи сторонников бывшего президента блокируют подъезд к дому. В силовиков летят камни.
 
По последним данных, в ходе столкновений ранения получили уже 43 человека, у пострадавших травмы различной степени тяжести. Сообщается об одном погибшем спецназовце. 
 
Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства смогли отбить первый штурм его дома. 

Задержание экс-президента Киргизии: 15 человек ранены, есть погибший
 
27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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Источник: korrespondent.net

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