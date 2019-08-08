Сущенко согласился отбывать срок в Украине



Арестованный в России журналист Укринформа Роман Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, сообщил изданию его адвокат Марк Фейгин.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали также и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине", - сказал защитник.

Фейгин также отметил, что ему не известно о планах российских властей по поводу судьбы Сущенко. По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас находятся "на стадии замирания".

Ранее адвокат выразил предположение, что власти РФ могут отправить Сущенко в Украину для отбывания наказания, либо обменять на кого-то из российских пленных, задержанных в Украине.



Напомним, Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года журналист был приговорен на 12 лет заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

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Источник: korrespondent.net