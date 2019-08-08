Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа. Об этом сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.
Делегация оппозиции, назначенная ее лидером Хуаном Гуайдо, уже находится на Барбадосе.
Ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.
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Источник: korrespondent.net
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