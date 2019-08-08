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08. 08. 2019

Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией


Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа. Об этом сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес.
 
Причиной такого решения он назвал "жесткую агрессию" со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
 
Кроме того, власти Венесуэлы не видят смысла в переговорах, пока не будут выработаны эффективные механизмы процесса.

Делегация оппозиции, назначенная ее лидером Хуаном Гуайдо, уже находится на Барбадосе.
 
Напомним, в мае в Осло при посредничестве властей Норвегии состоялось по меньшей мере два раунда переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы. Новый этап начался в июле в Барбадосе.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе текущего года. На фоне массовых протестов венесуэльской оппозиции председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.
 
Власть Гуайдо признали США, Канада, Гватемала и несколько др стран. Россия, Китай и Мексика поддержали действующего президента Николаса Мадуро.

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Источник: korrespondent.net

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