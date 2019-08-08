Итоги 07.08: Звонок Путину и новинки от Samsung



Цена на нефть обвалилась ниже 57 долларов

Мировые цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на опасениях замедления темпов роста мировой экономики. При этом котировки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures понизились на $2,64 (4,48%) – до $56,30 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела до $51,05 за баррель.

Samsung представила два Galaxy Note 10

Samsung представила в Нью-Йорке свой последний флагманский смартфон Galaxy Note 10. Новинка получила две основных версии: Note 10 и Note 10+, а также модификацию с поддержкой 5G.

В новых устройствах Galaxy Note упор сделан на многофункциональность, кроме того, в смартфонах большое внимание было уделено безопасности устройства.

Смартфоны поступят в продажу 23 августа. Рекомендованная розничная цена Galaxy Note 10 составит от 949 долларов, Galaxy Note 10+ от 1099 долларов.

Зеленский поговорил с Путиным

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с главой России Владимиром Путиным. Разговор был связан с убийством украинских военных на Донбассе. Зеленский заявил, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся. В свою очередь Путин призвал президента Украины исключить дальнейшие обстрелы ВСУ населенных пунктов Донбасса, приводящие к гибели мирных граждан.

Кабмин обязал Нафтогаз снизить цену на газ для населения

Нафтогаз, согласно поручению премьер-министра Владимира Гройсмана, обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за тысячу кубических метров.

В Киргизии провалилась операция по задержанию экс-президента

Киргизские силовики предприняли попытку задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш, вблизи Бишкека. На защиту бывшего политика вышли его сторонники. Начались столкновения с правоохранителями. В результате пострадали 43 человека, один из спецназовцев погиб.

При этом задержать экс-президента не удалось. Атамбаев по телевидению обратился к силовикам с просьбой "не стрелять в свой народ".

Зеленский совершил первый официальный визит в Турции

Президент Владимир Зеленский совершил визит в Турцию. В Анкаре украинский лидер провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встретился с представителями украинской и крымскотатарской общин.

Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции сможет изменить ситуацию в регионе Черного моря. Он пригласил турецкий бизнес инвестировать в проекты в Украине, включая и в восстановление инфраструктуры Донбасса.

Эрдоган заявил о финальных переговорах по созданию зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net