В Украине изменились требования к меду

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило требования к производству и маркировке меда. Соответствующий указ № 330 опубликован на официальном сайте министерства.
Отмечается, что документ гармонизирует законодательство Украины с законодательством Европейского Союза в части требований к меду, что позволит обеспечить украинский рынок качественной продукцией и расширить экспортные возможности.
Согласно указу, мед должен состоять из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты) и пыльцевых зерен, попадающих в процессе переработки пчелами нектара.
При этом цвет должен быть от прозрачного, белого, светло-желтого до темно-коричневого.
В продукт, что маркируется словом "мед", запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, пищевые добавки или любые другие добавки.
Маркировка указанных продуктов может быть дополнена информацией о специальных критериях качества.
На этикетке меда для кондитерских изделий наряду с его названием должно быть указано: "предназначен только для продуктов, подлежащих переработке".
Данный указ вступает в силу через 6 месяцев - с 6 февраля 2020 года.
Напомним, за четыре месяца 2019 года Украина увеличила экспорт меда на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А по итогам 2018 года Украина сократила экспорт меда более чем на четверть, из-за чего потеряла статус третьего в мире поставщика меда.
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Источник: korrespondent.net
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