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08. 08. 2019

Американец нашел бутылку с посланием времен СССР

Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием времен СССР, датированную 20 июня 1969 года. Фотографию находки он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь с переводом.

Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе Сулак. Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", - говорится в конце письма.

Плавбазу Сулак построили в Иокогаме Японии в 1966 году, в 1992 году ее списали.

Cмотрите фотогалерею: Американец нашел бутылку с посланием времен СССР

Ранее сообщалось, что мужчина нашел автора письма в бутылке спустя 45 лет.

А австралиец нашел бутылку с письмом, преодолевшую пол-океана. Ее отправили с острова Бора-Бора в Тихом океане.

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Источник: korrespondent.net

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