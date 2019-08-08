Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, без потерь

В течение суток сепаратисты на Донбассе нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. Об этом в четверг, 8 августа сообщает пресс-центр ООС.

В частности, позиции украинских подразделений обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник провел четыре обстрелы вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединское и Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз у населенного пункта Луганское, Пивденное, Новозвановке, Зайцево, Крымское.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Водяного - из стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 6 августа на Донбассе зафиксировали девять обстрелов, четверо украинских военных погибли и один получил ранение.

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Источник: korrespondent.net