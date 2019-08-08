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08. 08. 2019

В аэропорту Камеруна нашли 60 кг золота в одеялах

В международном аэропорту Дуала в Камеруне изъяли 60 килограммов контрабандного золота стоимостью 2,8 миллиона долларов, сообщает Анадолу.

Отмечается, что таможенники обнаружили золото в одеялах, предназначенных для пассажиров лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines.

Стоимость изъятого - около $2,8 млн.

По информации камерунских правоохранителей, золото, предположительно, было приготовлено для отправки в Китай или Дубай.

Напомним, в Индии была задержана стюардесса, которая пыталась провезти золото в багаже.

Ранее сообщалось, что француз заказал жене бикини, однако обнаружил в присланной посылке золото.

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Источник: korrespondent.net

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