В РФ легковушка и автобус после лобового столкновения упали с обрыва

В России на трассе Новороссийск - Керченский пролив столкнулись лоб в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai, после чего обе машины рухнули с тридцатиметрового обрыва. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером.

Всего в обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей. После ДТП госпитализированы 44 человека, 13 из них экстренно прооперированы, как сообщает Минздрав по Краснодарскому краю. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Трех человек решили перевести в НИИ-ККБ1. Они на реанимобилях отправлены в Краснодар.

В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. Сейчас врачи ждут стабилизации его состояния.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию Эллада в Анапе - ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС. По предварительным данным СК, водители обеих машин были трезвы.

Ранее сообщалось, что в Турции 12 туристов пострадали в ДТП с участием автобуса.

Перед этим в Польше столкнулись два автобуса, в которых находилось 70 пассажиров. В результате аварии пострадали 27 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net