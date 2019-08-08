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08. 08. 2019

Непогода обесточила 16 населенных пунктов

В Украине из-за дождя и штормового ветра минувшей ночью остались без электроэнергии 16 населенных пунктов в двух областях. Об этом в четверг, 8 августа сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Волынская - 12, Житомирская - 4",  - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах - град, предупреждают в Укргидрометцентре.

Также сообщается, что в большинстве северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Винницкой и Тернопольской областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 5 августа из-за непогоды 83 населенных пункта в четырех областях остались без света. Накануне вечером сообщалось о 61 обесточенном населенном пункте.

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Источник: korrespondent.net

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