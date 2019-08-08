В аэропортах Лондона из-за сбоя системы застряли 15 тысяч пассажиров

Более 15 тысяч пассажиров застряли в аэропортах Лондона из-за сбоя в работе компьютерной системы. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает ТСН.
Отмечается, что сотни рейсов из Гатвика, Хитроу и Лондон-Сити были отменены или задержаны.
С чемоданами и пакетами люди стоят в очередях в ожидании хоть какой-то информации. Многим пришлось отложить запланированные путешествия.
Работники авиалинии просят прощения перед клиентами, предлагают им компенсировать или перенести полет.
Напомним, в начале августа аэропорт Лондона Хитроу отменил более 170 рейсов из-за забастовки сотрудников.
Ранее украинцев предупредили о забастовке в аэропорту Барселоны, которая намечена на 9 августа.
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Источник: korrespondent.net
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