Названа зарплата главы СНБО

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка, который задекларировал один млн гривен доходов от ЕБРР, за июль составила 66,5 тыс. гривен. Об этом в четверг, 8 августа, сообщают Українські Новини со ссылкой на СНБО.

"Заработная плата секретаря СНБО А. Данилюка за июль 2019 года составляла 66 444 гривны", - сказано в нем.

Назначенный 23 июля заместителем секретаря СНБО Алексей Данилов заработал за неделю 19 337 гривен.

Остальные заместители Данилюка получили в июле зарплату выше, чем у секретаря СНБО.

Так, первый замсекретаря Михаил Коваль заработал 89 662 гривны, а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко - 73 552 гривны и 89 227 гривен соответственно.

У каждого из них премия составила от 30 до 45 тыс. гривен.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Турчинов с 2017 года ежемесячно зарабатывал 52,2 тыс. гривен.

Зарплата Данилюка с 28 мая (дня назначения секретарем СНБО) по июль составила 95,4 тысяч гривен.

Ранее Данилюк представил план по реформированию СБУ. Реформа предполагает усиление департамента контрразведки, а также упразднение дополнительных функций ведомства.

Как сообщалось, первая зарплата Ивана Баканова в СБУ в июне превысила 54 тысячи гривен.

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Источник: korrespondent.net