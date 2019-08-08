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08. 08. 2019

Госбанки возобновили выдачу "теплых кредитов"

Приватбанк и Укргазбанк возобновили выдачу кредитов по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

Агентство и госбанки подписали дополнительные договоры о сотрудничестве.

"Подписаны дополнительные договоры о сотрудничестве с ПриватБанком и Укргазбанком на софинансирование выделенных Правительством 380 млн грн для утепления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться программой смогут около трех тысяч ОСМД, а это – более 230 тысяч семей.

Раннее тсообщалось, что на "теплые кредиты" в 2019 году выделят 400 млн гривен.

По состоянию на май, кредитной помощью от государства воспользовались более 63 тыс семей.

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Источник: korrespondent.net

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