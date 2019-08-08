Экс-президент Киргизии признался, что лично стрелял по спецназу

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил в четверг, 8 августа, журналистам, сообщает ТАСС.

"У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения", - сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он "старался не попадать" в людей. По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения Альфа, которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

Также в четверг президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Глава государства отметил, что Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Он также обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения.

Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

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Источник: korrespondent.net