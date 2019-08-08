Куда пойти в Киеве на выходных 10-11 августа

Уик-энд в столице будет спокойными, мало насыщенным событиями. Тем не менее, киевлянам и гостям столицы будет куда сходить, чтобы весело и с пользой провести эти выходные.

Korrespondent.net расскажет, куда пойти в Киеве на выходные 10-11 августа 2019 года. В столице пройдет юбилейный фестиваль ULICHNAYA EDA, маркет скидок Всі.Свої, фестиваль автомобильных субкультур “Корчфест”, народный праздник меда, поединок водными шарами, несколько концертов и перформансов, шумные вечеринки, в том числе и боксерскую VIP Boxing Party.

ULICHNAYA EDA. НАМ 6 ЛЕТ

ULICHNAYA EDA. НАМ 6 ЛЕТ / фото: youtube.com

10-11 августа юбилейный фестиваль уличной еды. За это время было организовано семь десятков фестивалей, и отпраздновать 6-ю годовщину планируют с размахом. Для гостей подготовили мега-насыщенную программу. Будут работать: 60 точек фуд-корта, 15 баров, детский сад, в котором ребенка можно оставить с профессиональной няней.

В программе также: танцевальные мастер-классы и флешмоб, караоке, стенд-ап шоу, кинопоказы. Отдельно стоит отметить Market 3.1, а именно лекторий, в котором выступят Дмитрий Буланов, Юлия Цыганенко, Оксана Шевченко. Начало в 11.00

Где: Киев, Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Стоимость: от 130 грн

Всі.Свої. Большие скидки

Всі.Свої. Большие скидки / фото: platfor.ma

10-11 августа на Всі.Свої пройдет грандиозная летняя распродажа. Свою продукцию в галерее Д12 представят лучшие отечественные производители одежды, обуви и аксессуаров. Весенне-летнюю коллекцию планируют продавать с 20-70%-ными скидками. Традиционно будет работать фудзона на террасе. Начало в 10.00

Где: Киев, D12, ул. Десятинная, 12

Стоимость: от 200 грн.

Корчфест

Корчфест / фото: youtube.com

10 августа состоится второй фестиваль автомобильных субкультур, где представят 800 автомобилей разных направлений. Корчфест - фестиваль-выставка неординарных автомобилей и дрифт культуры. Гости увидят скоростные заезды пилотов профессионалов на своих машинах, в центре Ледового стадиона будет работать DriftTaxi, находясь на котором, зритель получит заряд адреналина.

Впервые в этом году пройдет кубок по дрифту среди любителей. Подкрепиться можно на фудкортах с едой и напитками, расслабиться в лаунж-зоне с кальяном, и все под приятную музыку. Для детей будут работать аниматоры. Начало в 11.00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Ледовый стадион, ВДНГ, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: от 150 грн

WATER BALLOON FIGHT 2019

WATER BALLOON FIGHT 2019 / фото: windsorstar

В выходной субботний день киевлян приглашают на поединок водяными шарами. Участие в поединке могут взять как дети, так и взрослые. Запланирована масса других активностей: бампербол, кикер, мини гольф, баскетбол, гигантский дартс (3м+), батуты, аттракцион Angry Birds. Подкрепится можно на фудкорте, развлекать гостей будет профессиональный диджей. Начало в 12.00

Где: Киев, М. Лукьяновская, стадион "Старт", ул. Шолуденко, 26-28/4

Стоимость: от 100 грн

Вечер профессионального бокса VIP Boxing Party

Вечер профессионального бокса VIP Boxing Party / фото: iSport.ua

10 августа в Киеве впервые пройдет боксерская VIP-вечеринка - VIP Boxing Party. Мероприятие представляет собой синтез камерной клубной атмосферы и качественного спортивного события. Ее организовывает промоутерская компания Eliseev Boxing Team совместно с К2 Promotions Ukraine.

Хедлайнером вечера выступит чемпион Универсиады, призер чемпионата Европы - Дмитрий Митрофанов, а также чемпион юношеских Олимпийских игр Рамиль Гаджиев, братья-чемпионы Хусейн и Хасан Байсангуровы. В программе мероприятия Welcome коктейли и живая музыка. Будет вестись видеотрансляция на телеканале XSport. Начало в 16.00

Где: Киев, М. Университет, Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4

Стоимость: 500-1000 грн

“Музыка из фильмов о любви” в розарии

“Музыка из фильмов о любви” в розарии / фото: svitloconcert

Субботним вечером, желающих приятно провести вечер приглашают в ботанический сад насладиться музыкой. Оркестр “Виртуозы Киева” подарят зрителю волшебный вечер, ведь сыграют музыкальные произведения из известных кинофильмов о любви.

Организаторы концерта уверены, что эта музыка поможет заново ощутить эмоции, впервые пережитые при просмотре кинохитов: "Сладкий ноябрь", "Ла Ла Лэнд", "Красотка", "Телохранитель", "500 дней лета", "Леон", "Мужчина и женщина", "Великий Гэтсби", "Один День" и других. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Дружбы народов, Ботанический сад им. Гришко, ул. Тимирязевская, 1

Стоимость: от 350 грн.

Брати Гадюкіни

Брати Гадюкіни / фото: rock.ua

10 августа состоится клубный концерт украинских рокеров, которые играют “припанкованный” рок с 1988 года. Их первый альбом “Всьо чотко” до сих пор хранится у почитателей украинской музыки. После перерыва группа возобновила свою концертную деятельность в 2014 году.

На концерте они исполнят любимые многими хиты: “Наркоманы на городі”, “Ми хлопці з Бандерштату”, “Роксоляна”, “Чуваки, всьо чотко!”, “Файне місто Тернопіль”, “Було Не Любити”, “Звьоздочка моя” и многие другие. Начало в 22.00

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 175-2450 грн

“Свято меду до Маковія”

“Свято меду до Маковія” / фото: http://www.ufest.in.ua

11 августа пройдет праздник, посвященный большому христианскому празднику - Медовому Спасу. В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины пройдет медовая ярмарка, концерт, мастер-класс по изготовлению «маковейчиков» и конкурс на лучший букет.

В 13:00 организовывают бесплатную экскурсию “Бортничество в Украине”. Далее - праздничный концерт фольклорных коллективов, народные гуляния с хороводами вокруг символа праздника - “Маковея”. На фудкорте гостям предложат блюда традиционной украинской кухни, например, коржи с маком и медом, вареники и пироги с маком. Начало в 10.00

Где: Киев, ул. Академика Тронько, 1

Стоимость: 25-50 грн

Колір ночі

Колір ночі / фото: youtube.com

11 августа состоится клубный концерт украинской группы из Ржыщева. Коллектив позиционирует свою музыку как социальный рок. Тематика песен касается тех сложных ситуаций, которые происходят в нашей стране.

В текстах “Колір ночі” агрессия переплетается с лирикой, а глубокая социальная проблематика с романтикой. Молодые рокеры выступают с 2010 года, в их активе три полноценных альбома: “Воїни волі”, “Цей добрий світ”, “Квітень”. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Героев Днепра, Docker Pub, ул. Богатырская, 25

Стоимость: 150-1575 грн

Connan Mockasin

Connan Mockasin / фото: youtube.com

В это воскресенье впервые в Украине выступит музыкальный гений из Новой Зеландии. В фан-клубе молодого артиста Radiohead, Джеймс Блейк, Шарлотта Генсбур, Tyler, The Creator, Мак Демарко, Beck, MGMT. Первый альбом Коннана Forever Dolphin Love был записан в 2010 году. Парень быстро вошел в мировую музыкальную элиту и уже в скором времени гастролировал с Radiohead.

Второй альбом Caramel вышел через три года, еще через пять лет - третий Jassbusters. Концерт Connan Mockasin в Киеве приурочен к 5-летию музыкального издания Comma. Редакция ежегодно с размахом отмечает свой день рождения, и уже организовывали Фестиваль новой музыки на Контрактовой площади, концерт Warhaus. Начало в 20.00

Где: Киев, М. Почтовая площадь, ЮБК, Труханов остров

Стоимость: от 820 грн

Источник: korrespondent.net