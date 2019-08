Роттердам+: НАБУ задержало Евдокимова - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро задержало директора ГП Оператор рынка, бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Владимира Евдокимова. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает Экономическая правда в четверг, 8 августа.

Источники утверждают, что Евдокимова задержали по делу по формуле Роттердам+. Подозрения готовы также Дмитрию Вовку и еще трем работникам НКРЭКУ, а также двум топ-менеджерам ДТЭК, заявляют источники.

НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы Роттердам+. Ранее агентство провело обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве.

По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы Роттердам+) стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.

"Указанные факты могут свидетельствовать о том, что благодаря принятому главой и членами НКРЭКУ постановлению №289 стоимость купленных ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. еврооблигаций DTEK Finance plc. значительно выросла, что позволило неустановленным следствием лицам, в интересах которых действовала НКРЭКУ, получить сверхприбыли", - сказано в материалах НАБУ.

Некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.

Напомним, что ранее Зеленский предложил замену формуле Роттердам+.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net