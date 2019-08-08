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08. 08. 2019

Шахтеры на Донбассе перекрыли дорогу, требуя зарплату

Работники шахты Кураховская ГП Селидовуголь в четверг, 8 августа, возобновили протест, перекрыв трассу Покровск – Курахово в районе Цукурино, сообщает издание Рokrovsk.news.

По словам председателя профсоюзной организации НПГУ шахты Кураховская Алексея Сороки, в акции принимают участие около 100 человек. Вести переговоры горняки больше не собираются и прекратят забастовку только после поступления на их счета задолженности по зарплате.

"Нам еще должны выплатить 22% зарплаты за май и по 100% за июнь и июль. На молотковых лавах добыча была, ребята работали. Поэтому неудивительно, что они хотят получить честно заработанные деньги", - заявил Алексей Сорока.

Cмотрите фотогалерею: Шахтеры на Донбассе перекрыли дорогу, требуя зарплату

Напомним, утром 5 августа работники шахты Кураховская пешим ходом прошли 16 км из Горняка до Селидово, чтобы пообщаться с руководством Селидовугля. Затем на два дня акция была приостановлена в связи с обещанием зампредседателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина решить наболевший вопрос. Поскольку деньги так и не поступили, горняки возобновили протест.

Также на прошлой неделе в Донецкой области работники шахты Капитальная начали акцию протеста, требуя погашения долгов по зарплате.

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Источник: korrespondent.net

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