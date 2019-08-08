Зеленский пообещал 5-7% ВВП в год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что через пять лет Украина кардинально изменится. В частности, он пообещал, что военная мощь утроится, а ВВП вырастет до 5-7% в год. Об этом он сказал в четверг, 8 августа, выступая на бизнес-форуме в Турции.

"Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте, скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся", - сказал Зеленский.

Он также пообещал кардинальные перемены в течение его каденции.

"Наша экономика будет расти по 5-7% (ВВП) в год", - заявил президент, приглашая турецкий бизнес к инвестициям.

По его словам, в инфраструктуру Украины будет вложено минимум 20 миллиардов долларов.

"Чтобы: привести в порядок 24 тысячи километров наших дорог; увеличить количество реально работающих аэропортов до 15; обеспечить развитие пяти морских портов, чтобы существенно увеличить их мощность; утроить мощность нашего военно-промышленного комплекса", - сказал Зеленский.

Он также заявил о намерении осенью принять закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором.

"Заходите со своим капиталом, опытом, технологиями", – обратился к турецким бизнесменам президент, отмечая, что в Украине будут рады их видеть в качестве партнеров во всех проектах.

Ранее Нацбанк прогнозиовал, что в ближайшие три года экономика будет расти устойчивыми темпами на уровне 3-4%.

Как сообщалось, Зеленский также озвучил намерение легализовать в Украине азартные игры в пятизвездочных отелях.

Напоним, в настоящий момент Зеленский находится в Турции с официальным визитом.

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Источник: korrespondent.net