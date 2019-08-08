Унесло волной: под Одессой спасатели ищут пропавшего ребенка

В Одесской области спасатели ищут подростка, которого накрыло волной и унесло в открытое море. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области в четверг, 8 августа.

Сообщение об инцидента поступило в Службу спасения 101 в 20:00. В Лиманском районе, в селе Григорьевка, в акватории Черного моря мальчик 2006 года рождения вместе с отчимом 1966 года рождения пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа - их накрыло волной и унесло в море. Мужчину удалось спасти пограничниками на катере.

"Водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения начаты поиски мальчика. Для поисков пропавшего также задействован катер ПРК-01 Морской поисково-спасательной службы", - сказано в сообщении ГСЧС.

Напомним, что ранее в Крыму утонули две лучшие кикбоксерши мира.

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Источник: korrespondent.net