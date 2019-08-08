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08. 08. 2019

Поток людей на админгранице с Крымом резко вырос

В июле существенно вырос в обе стороны поток людей и транспортных средств на административной границе Украины с аннексированным Крымом. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в четверг, 8 августа.

Так, в течение июля 2019 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств. По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств – на 38,09%.

Больше всего граждан пересекли границу через КПВВ Чонгар: 83754 человека и 14861 единица транспортных средств, в обратном направлении 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.

"Украинцы, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное", – указали в МинВОТ.

Ранее глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что государственная граница должна быть открытой для россиян-друзей, но неприступной для россиян-врагов Украины, которые посещали оккупированный Крым, или призывали к аннексии.

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Источник: korrespondent.net

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