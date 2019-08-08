Красный Крест направил на Донбасс более 230 тонн гуманитарки

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 13 грузовиков от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой 231,2 тонны. Транспортные средства перевозили продуктовые наборы, лекарства и строительные материалы.

Напомним, на прошлой неделе на Донбасс прибыло девять грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста. Они привезли гигиенические и продуктовые наборы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения и медицинское оборудование весом 104,69 тонны.

Также в конце июля в Донецк и Луганск прибыл 85-й так называемый "гумконвой" из России.

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Источник: korrespondent.net