Экс-руководству НКРЭКУ объявили подозрение из-за Роттердама+

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы Роттердам+ о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд гривен убытков. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что среди подозреваемых: экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк. Также действующий директор ГП Оператор рынка, который на момент введения Роттердам+ был членом НКРЭКУ; начальник отдела НКРЭКУ; руководитель управления НКРЭКУ; заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины; директор департамента одной из компаний указанной группы.

В НАБУ сообщили, что действия всех шести лиц квалифицированы по статье о злоупотребление служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы она включила в тариф (цены) на электроэнергию, которые производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе", - говорится в сообщении.

После того, в марте 2016 года НКРЭКУ на указанное предложение согласилась, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф (цена) для всей тепловой генерации.

"Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, рост тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа", - добавили в пресс-службе, отметив, что в результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Напомним, НАБУ начало расследование по утверждению формулы Роттердам+членами НКРЭКУ год назад. Скандальную формулу планировали отменить летом 2019 года в связи с началом действия нового рынка электроэнергии.

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Источник: korrespondent.net