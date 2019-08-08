В России взрыв при испытании ракеты: есть погибшие и раненые

В России на территории военного полигона в Архангельской области произошел врыв во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.

По предварительной информации, в результате взрыва погибли два человека, еще шестеро - военные и представители предприятия-разработчика - получили травмы.

"Минобороны отмечает, что радиационный фон в норме, выбросов в атмосферу вредных веществ не было. Где именно произошел инцидент, ведомство не уточняет", - пишет РБК.

Напомним, ранее произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Ачинском районе Красноярского края РФ. Местные власти объявили режим ЧС.

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Источник: korrespondent.net