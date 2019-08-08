В Харькове пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса пять человек получили травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 8 августа.

Информация об аварии на улице Гвардейцев Широнинцев поступила вечером в среду.

Как предварительно установили сотрудники следственно-оперативной группы, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 превысил скорость и столкнулся с автобусом ЗАЗ I-Van, который ехал впереди, – говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили водитель легковушки и четверо его пассажиров в возрасте от 23 до 27 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи трех человек отпустили домой, а водителя автомобиля и 27-летнего пассажира госпитализировали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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Ранее стало известно, что в Волынской области в ДТП погиб депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. Его автомобиль BMW Х5 слетел в кювет и врезался в дерево на ул. 50 лет Победы.

Напомним, в Житомирской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net