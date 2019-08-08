Супрун рассказала о причинах рака

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что никакие эмоции не вызывают рак, а на вероятность его возникновения могут влиять наследственность и образ жизни. Об этом она написала на своей странице в Facebookв четверг, 8 августа.

Чиновница рассказала, что на днях в брошюре, которую издает популярная сеть лабораторий, вышел материал психолога Татьяны Дугельной, где она называет "обиды" причиной онкологии. Супрун возмутилась этим высказыванием и заявила, что утверждение о психосоматике онкозаболеваний не имеет никаких научных обоснований.

Научно доказано, что рак возникает из-за мутации или в следствие воздействия вируса. Одна или несколько клеток начинают бесконтрольно делиться. Опухоль растет и метастазирует - распространяется в другие части тела. Существует более 200 типов рака, каждый из которых имеет свои механизмы развития, клиническую картину, требует отдельной терапии и "убивает" по-разному.

Среди научно обоснованных факторов риска возникновения рака можно назвать наследственность, возраст, пол (одному полу характерны одни типы рака, другому - другие), вес, окружающая среда и производственные факторы, образ жизни т некоторые вирусы.

Оснований утверждать о влиянии мыслей, обид или эмоций на появление рака нет - соответствующие исследования не выявили причинно-следственной связи.

Напомним, что ранее Супрун напомнила о прививках перед школой.

Супрун рассказала об избыточном весе

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Источник: korrespondent.net