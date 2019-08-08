В НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд

Объем новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом составит от 5 млрд до $10 млрд, это будет зависеть от ее сроков. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.

Он отметил, что в отличие от действующей программы stand-by, новая будет программой расширенного финансирования (Extended Fund Facility).

"Обычно программа EFF продолжается 2,5 - 4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет $5-10 млрд", - сказал Сологуб.

Первый транш новой программы МВФ, по его прогнозам, может поступить до конца этого года. Ожидается, что он составит около двух миллиардов долларов США. Примерно на такие же суммы финансирования МВФ можно рассчитывать в 2020-2021 годах.

"Новая программа с МВФ – это, прежде всего, позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком чрезмерных колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств Правительства. Обязательства, которые Украина возьмет на себя в рамках новой программы, вряд ли будут сильно отличаться от тех, которые включались в предыдущие соглашения", - заявил Сологуб.

Он также добавил, что международные партнеры ожидают от Украины прежде всего антикоррупционной, судебной и земельной реформы, а также продолжения взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченных кредитов в банковской системе.

Ранее у Зеленского заявляли, что будут настаивать на смягчении позиции МВФ в вопросе стоимости газа в Украине.

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Источник: korrespondent.net