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08. 08. 2019

В ликвидированном штате Кашмир арестовали полтысячи людей

Власти Индии задержали более 500 человек, включая представителей местных партий, на территории ликвидированного штата Джамму и Кашмир. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает CBC.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кашмире более 500 человек, среди них - политические лидеры и активисты. Большинство жителей остаются дома из-за усиленных мер безопасности. В целом ситуация в регионе остается спокойной, индийское правительство принимает меры для поддержания порядка", - говорится в сообщении.

У Кашмира забрали независимость. Это грозит войной

Напомним, 5 августа правительство Индии решило лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса. Правительство страны перебрасило тысячи военных в этот регион.

В ответ Пакистан, который считает Кашмир своей территорией, понизил уровень дипотношений с Индией.

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Источник: korrespondent.net

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