На Волыни пограничнику, напавшему на журналистку, вручили подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в умышленном телесном повреждении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из постов Волынской таможни ГФС из-за нападения на журналистку. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 8 августа.

"Правоохранитель, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. Чиновник таможни с применением силы отобрал у журналистки мобильный телефон, причинив потерпевшей легкие телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Нападение на съемочную группу луцкого телеканала Аверс произошло еще 8 мая. Журналисты приехали снимать день рождения начальника пункта пограничного пропуска Ягодин Александра Оникийчука в ресторанно-гостиничном комплексе на берегу озера Свитязь в Шацком районе Волынской области.

По словам журналистки Маши Петручик, гости празднования разбили камеру, отобрали у водителя водительское удостоверение. У самой журналистки отобрали телефон и журналистское удостоверение, ей повредили палец.

Напомним, что ранее пьяный полицейский сбил пешехода в Запорожской области.

Также сообщалось, что прокурор на Днепропетровщине торговал арестованным имуществом.

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Источник: korrespondent.net