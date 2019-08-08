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08. 08. 2019

Под Ровно пьяный подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП

В Сарнах Ровенской области легковой автомобиль Skoda Oktavia сбил насмерть 34-летнего велосипедиста. За рулем машины был 15-летний подросток без водительского удостоверения, который к тому же оказался пьян. Автомобиль он взял у отца покататься. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Авария произошла вечером в среду, 7 августа. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена. Он скончался в реанимации утром 8 августа.

Алкотестер показал, что в крови подростка было 0,8 промилле алкоголя.

 rv.npu.gov.ua
 

По факту ДТП открыто расследование согласно статье Уголовного кодекса - "нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к гибели человека".

Накануне сообщалось, что в Харьковской области грузовик переехал велосипедиста. В результате столкновения велосипедист погиб на месте происшествия. Водитель грузовика находился за рулем в трезвом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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