Лента RSS
Подписаться на ленту
08 августа 2019, четверг, 16:24
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
08. 08. 2019

Луцк частично обесточен из-за аварии

Часть города Луцк оказалась обесточена из-за аварийной ситуации, вызванной погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Волиньоблэнерго в четверг, 8 августа.

Так, около 12 часов дня часть областного центра осталась без света из-за задымления на подстанции Луцк-102. Аварийная ситуация вызвана обрывом провода на воздушной линии между двумя подстанциями из-за неблагоприятных погодных условий.

Спасатели работают на месте аварии, потребителей заживляют по резерву. Работу подстанции планируется восстановить ориентировочно в 17 часов.

Cмотрите фотогалерею: Луцк частично обесточен из-за аварии

Утром в четверг сообщалось, что в Украине из-за дождя и штормового ветра остались без электроэнергии 16 населенных пунктов в двух областях – Волынской и Житомирской.

Ранее были опубликованы фото последствий урагана в Одессе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.