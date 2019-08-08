Часть города Луцк оказалась обесточена из-за аварийной ситуации, вызванной погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Волиньоблэнерго в четверг, 8 августа.

Так, около 12 часов дня часть областного центра осталась без света из-за задымления на подстанции Луцк-102. Аварийная ситуация вызвана обрывом провода на воздушной линии между двумя подстанциями из-за неблагоприятных погодных условий.

Спасатели работают на месте аварии, потребителей заживляют по резерву. Работу подстанции планируется восстановить ориентировочно в 17 часов.

Cмотрите фотогалерею: Луцк частично обесточен из-за аварии

Утром в четверг сообщалось, что в Украине из-за дождя и штормового ветра остались без электроэнергии 16 населенных пунктов в двух областях – Волынской и Житомирской.

Ранее были опубликованы фото последствий урагана в Одессе.

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Источник: korrespondent.net