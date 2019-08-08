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08. 08. 2019

В Турции произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие

На юго-западе Турции в провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Daily Sabah в четверг, 8 августа.

Подземные толчки произошли в 14.25 по Киеву. Эпицентром землетрясения стал район Бозкурт.

Через несколько минут произошел еще один сильный толчок – магнитудой 4,2.

Мэр Бозкурта Бирсен Джелик сообщила о нескольких пострадавших в результате землетрясения.  Погибших нет. Некоторые здания получили повреждения.

Администрация провинции Денизли направила в район землетрясения бригады медиков, чтобы помочь пострадавшим.

По данным Анадолу, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 1,74 километра от деревни Армуталаны. Очаг подземных толчков залегал на глубине семи километров.

Ранее в четверг сообщалось о землетрясении вблизи Тайваня магнитудой 6,4 балла. Толчки ощущались даже в столице – в Тайбэе здания качались около 10 секунд.

Напомним, на прошлой неделе у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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