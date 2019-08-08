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08. 08. 2019

В мэрии Ирпеня идут обыски

Национальная полиция и прокуратура утром 8 августа пришли с обыском в Ирпенский городской совет, сообщила Громада Приирпенья.

"Обыски связаны с выемкой документов нескольких застройщиков. Эти документы касаются долевого участия. Эти застройщики связаны с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Правоохранители обращались за этими документами и получили отказ от власти. Именно поэтому начался обыск", - рассказал источник издания.

И.о. мэра Ирпеня Анастасия Попсуй в Facebook подтвердила факт обысков. Она заявила, что их заказали "горе-застройщики", которые якобы не заплатили долевое участие в бюджет и вместо этого "наняли" полицию и прокуратуру для обысков.

Она также пригрозила, что "исполнители обыска уже в ближайшее время будут ходить на допросы".

Ранее сообщалось, что экс-мэр Ирпеня пришел на допрос в ГПУ. Прокуратура допросила Карплюка, но не вручила подозрение. На бывшего мэра заведено дело о растрате в особо крупных размерах.

Напомним, прокуратура Киевской области объявила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

Владимир Карплюк стал известным после того, как в декларации о доходах за 2013 год указал, что у него в собственности есть 67 квартир. Также мэр Ирпеня задекларировал памятник Шевченко.

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Источник: korrespondent.net

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