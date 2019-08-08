Атамбаев задержан после второго штурма. Главное

В Киргизии сотрудники правоохранительных органов второй раз штурмуют резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в грубом нарушении конституции страны. СМИ пишут, что политика задержали и вывезли.

Президентский срок Атамбаева ознаменовалася уголовными процессами против журналистов, активистов, оппозиционеров и правозащитников. Генпрокуратура Киргизии также нашла в его действиях признаки коррупции и незаконного обогащения.

Во время первого штурма спецназ попытался задержать бывшего президента, но этому воспрепятствовали его сторонники. В результате столкновений со стрельбой пострадали более 50 человек, один из силовико умер в больнице. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Первый штурм: спецназовцев взяли в плен

Вечером 7 августа в родном селе Атамбаева Кой-Таш под столицей Бишкек спецподразделение Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предприняло попытку ареста бывшего президента.

27 июня парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Его подозревают в махинациях с земельными участками, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, противозаконных поставках угля на ТЭЦ, незаконном строительстве дома в Кой-Таш, а также противоправном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев в 2017 году стал первым президентом Киргизии, отработавшим свой срок целиком и покинувшим пост в соответствии с законом. Его преемником стал Сооронбай Жээнбеков.

Вскоре между ними начался конфликт, который обострился этим летом года. Атамбаев, выступая на митинге, назвал Жээнбекова нелегитимным президентом, а парламент "сопливым".

Правоохранительные органы начали процедуру привлечения Атамбаева к уголовной ответственности, но он трижды проигнорировал вызов на допрос. Он отказался от сотрудничествао со следствием, а дело назвал политическим преследованием.

В ходе штурма спецназу пришлось применить светошумовые гранаты и резиновые пули, но проникнуть в хорошо укрепленную резиденцию не удалось. В течение нескольких часов отпор правоохранителям давали жителей села, которые заняли круговую оборону дворца, поджигая покрышки, строя баррикады и отбиваясь камнями.

В итоге спецназ отступил. По последним данным пострадали 52 человека. 38 пострадавших госпитализированы, двое находятся в реанимации, остальные получают амбулаторную помощь. Один человек погиб. 22 раненых - это спецназовцы, еще двое получивших травмы - милиционеры.

Издание Kloop со ссылкой на Госкомитет нацбезопасности Киргизии пишет, что сторонники Атамбаева прикрывались детьми и женщинами, как живым щитом.

Также сообщается, что при штурме в ответ на применение резиновых пуль было использовано огнестрельное оружие. В материале утверждается, что несколько силовиков были взяты в плен, где их "избили с особой жестокостью". Их отпустили на следующий день.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении нескольких уголовных дел по итогам столкновений - об убийстве, покушении на убийство, насилии в отношении представителей власти, захвате заложников, массовых беспорядках и хулиганстве.

Позже Атамбаев рассказал, что стрелял, когда в его резиденцию пришли бойцы спецназа, чтобы задержать его.

"Оружие было только у меня, когда ребята - спецназ - пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх", - утверждает бывший президент.

Он добавил, что старался не задеть никого из спецназовцев, однако было темно, поэтому он не знает, попал ли в кого-то. Атамбаев также заявил, что предупреждал о намерении сопротивляться.

На месте событий, по сообщению спецслужб Киргизии, были найдены 40 единиц огнестрельного оружия и более двух тысяч патронов.

Второй штурм: Атамбаева задержали

Официальные власти Киргизии 8 августа начали с серии совещаний. Утром президент провел заседание совета безопасности страны.

"Сотрудники органов до самого конца не применяли огнестрельное оружие. Для нас важнее не авторитет власти, а жизнь наших граждан, главное, чтобы не проливать кровь", - объяснил Жээнбеков решение правоохранителей отступить.

Он также сказал, что статус Атамбаева изменится со свидетеля на обвиняемого после беспорядков при попытке штурма его резиденции.

Глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев на совещании совбеза сказал, что у Атамбаева "не дом, а бункер, к сожалению".

Депутаты прервали каникули и во второй половине дня прибыли на экстренное заседание парламента.

Выступая в парламенте, Опумбаев выразил сожаление, что не приказал участникам операции стрелять на поражение.

"Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в молодых парней. Я, честно говоря, может, жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение", - заявил он.

После полудня около 200 сотрудников правоохранительных органов начали новый штурм резиденции бывшего президента.

Его сторонники отменили намеченный митинг из-за "изменения ситуации" и возвращаются в село Кой-Таш, где находится резиденция бывшего главы государства. Спецназ они встретили с камнями и палками.

Көк-Жар: Чогулгандар жолду бузуп киришти#Kyrgyzstan #Кыргызстан #жол #КойТаш #Атамбаев pic.twitter.com/HsmumV3WfS — Азаттык радиосу (@Azattyk_Radiosu) August 8, 2019

Через несколько часов Атамбаева задержали. Местный портал 24.kg пишет, что бывший президент сдался сам. Ноего сторонники не пропускают автомобиль силовиков.

В машине с политиком также находится его пресс-секретарь Кундуз Жолдубаева и представитель Фарид Ниязов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net