Мать сепаратиста приговорили к тюрьме в Луганской области

Жительнице Луганской области вынесли приговор по обвинению в терроризме. Она проведет за решеткой пять лет. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 8 августа.

Женщина проживает в селе Трехизбенка Новоайдарского района. Она систематически информировала своего сына, воюющего на стороне сепаратистов, про численность, место дислокации и пути перемещения сил и средств ВСУ.

"Полученные от злоумышленницы данные боевик передавал командиру разведывательного подразделения незаконных вооруженных формирований", - сообщают в СБУ.

Агенты сцепслужбы собирали данные на протяжение февраля-марта 2017 года, зафиксировав 16 таких телефонных разговоров. Саму информаторку задержали весной 2017 года.

Следователи СБУ собрали доказательную базу, что, по их данным, подтверждает ее непосредственное содействие сепаратистам на Донбассе.

Напомним, что ранее сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине.

Также сообщалось, что суд оправдал известную сепаратистку из Харькова.

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Источник: korrespondent.net