На Львовщине офицер Нацгвардии сбил насмерть пешехода

Государственное бюро расследований расследует ДТП во Львовской области с участием лейтенанта Нацгвардии, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в четверг, 8 августа.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, расследуют обстоятельства ДТП, произошедшего на участке автодороги Львов – Пустомыты – Меденичи, в результате которого погиб пешеход", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, командир патрульной роты одной из военных частей Нацгвардии 7 августа совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть улицы вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован в Пустомытовскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.

Инцидент квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель потерпевшего (ч.2 ст.286 УК Украины). Подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Ранее стало известно, что в Волынской области в ДТП погиб депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема. Его автомобиль BMW Х5 слетел в кювет и врезался в дерево на ул. 50 лет Победы.

Напомним, в Житомирской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net