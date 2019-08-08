Спецназ задержал экс-президента Киргизии

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего главы государства в четверг, 8 августа.

"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", – заявил представитель штаба.

По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезены несколько его соратников, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

Ранее в четверг силовики предприняли еще одну попытку штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком. Машина спецназа начала таранить ворота, была слышна стрельба. На место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева начали вытеснять с территории особняка.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ попытался провести операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева, но штурм был отбит сторонниками бывшего президента.

Пострадали более 50 человек, один из спецназовцев скончался от пулевого ранения. По данным властей, его могли убить из снайперского вооружения.

Позже Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам. Он заявил, что попытка его задержать и спецоперация в его доме стали "настоящим беспределом".

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. Бывшего президента подозревают в коррупции, узурпации власти и других преступлениях. Если следствие докажет его виновность в преступлениях, экс-лидеру Киргизии может грозить пожизненный срок.

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Источник: korrespondent.net