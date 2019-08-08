Казино и подкол от Эрдогана. Зеленский в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Турции. Там он встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, крымскотатарской диаспорой, представителями бизнеса и Вселенским патриархом Варфоломеем.

В Турции Зеленский не только налаживал внешние связи, но также много говорил об украинских внутренних проблемах и вооруженном конфликте на территории нашей страны.

Корреспондент.net подводит итоги турецкого вояжа Зеленского.

Крымский вопрос

В Анкаре при участии Зеленского открыли Объединенный центр крымскотатарской диаспоры Турции.

Вместе с украинским президентом центр открывали национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Выступая, в новом центре Зеленский заявил, что Крым точно вернется в состав Украины. Правда, не уточнил, когда именно. Также президент пообещал упростить на законодательном уровне получение переселенцами разрешения для посещения оккупированного Крыма.

"Мы не устанем привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационной российской властью в Крыму, а также внимательно изучаем проблемы крымских татар переселенцев, которые вынуждены были покинуть Крым из-за российской агрессии. Украина не оставит переселенцев один на один с их проблемами. Также, мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма", - сказал Зеленский.

Позже в пресс-службе президента уточнили, что упрощение будет касаться крымских татар граждан Турции. Иностранцы для визита в аннексированный Крым должны получить официальное разрешение от Украины. Пересекать границу в неустановленных местах в обход официальных пунктов пропуска запрещено.

Просил помощи

Зеленский выразил уверенность, что сотрудничество Украины и Турции с целью принуждения России к уважению международного права сможет изменить к лучшему ситуацию в регионе Черного моря.

"Уверен, что совместными действиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою пользу", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Зеленский рассказал коллеге о новых нарушениях прав человека и преследованиях крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

"Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключенных", - добавил Зеленский.

Во время двусторонних переговоров с Эрдоганом Зеленский поднял вопрос безопасности судоходства в Черном и Азовском морях.

Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами "продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле стремится к войне".

Подкол от Эрдогана

На пресс-конференции с Эрдоганом Зеленский заявил, что помнить о 24-х удерживаемых в России украинских моряках ему помогают браслеты с их именами.

"Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают", – сказал Зеленский.

На такое заявление украинского лидера Эрдоган ответил: "Если мы каждый раз будем надевать браслет на руку, то на руке не останется места для них. Потому что мы переживаем много событий, которые требуют от нас надевания браслетов. Мы видим во всех уголках мира разные страдания, от Керченского пролива до Палестины и так далее. Везде есть такие проблемы".

Вопрос Донбасса

Зеленский пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины.

"Ожидаем активное участие турецкой стороны в международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе... Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам. Я лично выступаю гарантом вашей комфортной работы в Украине. Давайте расти вместе", - отметил Зеленский.

Экономика

Эрдоган заявил, что пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

"Наконец настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли, переговоры по которой продолжаются уже много лет", - сказал он.

"Мы договорились с господином Зеленским ускорить деятельность, направленную на инвестиции в инфраструктуру и строительство. Кроме того, обменялись точками зрения относительно того, каким образом сможем повысить уровень инвестиций путем решения некоторых проблем", - добавил президент Турции.

Речь идет о строительстве дорог, аэропортов, морских портов и сотрудничестве в оборонной, энергетической и туристической сферах. Эрдоган надеется, что товарооборот между Украиной и Турцией достигнет 10 миллиардов долларов.

Казино и земля

На бизнес-форуме в Стамбуле Зеленский заявил, что намерен возобновить работу казино в Украине.

"Мы легализируем азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона у Черного моря. Здесь также мы хотим расти вместе, поэтому хотим видеть в турецком бизнесе не конкурентов, а партнеров. Давайте вместе развивать туристический бренд Черного моря в мире", - заявил Зеленский.

Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года. Но фактически игорные заведения продолжают работать по всей территории страны, но подпольно. Соответственно такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.

Также президент добавил, что в ближайшие 5 лет Украина много внимания будет уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора, развивать технологии 5G.

Кроме того в планах президента провести большую приватизацию и продать эффективным инвесторам "сотни интересных объектов", создать нормальные правила работы на энергетических рынках и в бизнесе.

Коснулся Зеленский и вопроса земельной реформы.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 миллионов гектаров, которая (земля) является одной из лучших в мире по своему качеству. В Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей. Компания Onur, если я не ошибаюсь. Есть представители? Здравствуйте. Много у вас нашей земли? Надеюсь, таких компаний станет значительно больше. Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - заявил президент Украины.

Варфоломей

Зеленский в Стамбуле на Фанаре встреился со Вселенским патриархом Варфоломеем.

EPA

В честь визита Зеленского будет дан обед от имени Вселенского патриарха. Кроме того, украинский президент посетил храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

Источник: korrespondent.net