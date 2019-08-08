После терактов в США детям покупают пуленепробиваемые рюкзаки

Пуленепробиваемые рюкзаки поступили в продажу еще в прошлом году после стрельбы в школе в Паркленде, но после терактов в Техасе и Огайо спрос на них вырос. Об этом сообщает The Independent в четверг, 8 августа.

Уже в сентябре дети возвращаются в школу после череды терактов с использованием полуавтоматического оружия. Родители обеспокоены тем, что их дети также могут стать жертвами очередной стрельбы. Некоторые компании решили заработать на этом страхе и начали продавать пуленепробиваемые рюкзаки.

"Родители не должны покупать пуленепробиваемый рюкзак для своего ребенка, просто чтобы он был в безопасности в школе. Это не нормально. Я приму меры, чтобы защитить наших детей", - написала в Twitter сенатор от штата Калифорния и кандидат в президенты США Камала Харрис.

Сеть Walmart, в одном из супермаркетов которой произошла последняя стрельба, начала продавать пуленепробиваемые рюкзаки рядом с огнестрельным оружием.

Напомним, что в США 3 августа мужчина с автоматом АК-47 вошел в супермаркет в Эль-Пасо и открыл стрельбу - погибли 20 человек.

На следующий день произошло еще два теракта. В Дейтоне, Огайо, погибли 10 человек, еще 16 были ранены. В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по детской площадке - 7 человек получили ранения.

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Источник: korrespondent.net