На полигоне в Донецкой области состоялись соревнования на лучший экипаж БМП Объединенных сил. Участие в них приняли представители различных родов войск, участвующих в операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. Соревнования проходили в 4 этапа.

На первом нужно было вооружить БМП - так определялась степень слаженности экипажа. На второй машины должны были на скорость преодолеть полосу препятствий. На третьем этапе каждый член экипажа должен был сдать экзамены по огневой, тактической, инженерной подготовке, подготовке по радиационной, химической и биологической защиты. А весь экипаж должен был показать, как справляется с задачами по загрузке и разгрузке боеприпасов, эвакуации условного раненого и тактической медицине.

На заключительном этапе соревнований экипажи БМП выполняли огневые задачи. В Минобороны не называют имена членов экипажа, победившего в соревновании. Но отмечают, что все его участники показали достойный результат.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе соревновались боевые экипажи БМП

"Уровень обученности личного состава достаточно высок. Но и те, у кого уровень обученности ниже среднего, компенсировали его высокой мотивацией. На соревнованиях весь личный состав показал высокую выучку", - отметили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что нацгвардейцы тренируются в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Туристы обнаруживают следы пуль на заброшенных зданиях в Припяти. В Национальной гвардии пояснили их происхождение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net