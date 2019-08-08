Служба безопасности Украины задержала гражданина России, который подозревается в подготовке диверсии на военном аэродроме в Черкасской области. Об этом говорится на сайте СБУ.

Оперативники задокументировали, что россиянин, проживавший в Черкасской области, занимается изготовлением взрывчатых веществ и самодельных бомб. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины.

Во время обыска у него дома нашли три взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатки, записи с химическими формулами, специализированную литературу и схемы изготовления взрывчатки. Также найдены материалы, которые свидетельствуют о сборе информации про аэродром.

Cмотрите фотогалерею: На Черкащине предотвратили диверсию на военном объекте

Россиянин взят под стражу по решению суда, против него ведется два производства - "подготовка к диверсии" и "незаконное обращение с взрывчаткой" Уголовного кодекса.

Ранее в СБУ заявили о предотвращении теракта в Запорожье. Мужчина из Донецка заложил бомбу в мусорный бак возле детской площадки, и она должна была сдетонировать после телефонного звонка. По данным СМИ, целью киллера был митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука.

Также стало известно, что раскрыта сеть информаторов ФСБ среди украинских силовиков.

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Источник: korrespondent.net